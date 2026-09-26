Vivo V80 Lite 5G pin 10.000mAh cùng loạt công nghệ AI mới

Vivo vừa trình làng mẫu smartphone V80 Lite 5G tại thị trường Việt Nam với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Vivo V80 Lite 5G vừa được ra mắt tại TPHCM

Sản phẩm hướng đến mục tiêu trở thành thiết bị đồng hành linh hoạt cả ngày, nổi bật với công nghệ pin BlueVolt 10.000mAh, độ bền chuẩn quân đội cùng hệ sinh thái công cụ AI thông minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc cường độ cao của người dùng thường xuyên di chuyển.

Nổi bật nhất trên Vivo V80 Lite 5G là viên pin dung lượng đạt 10.000mAh. Để tích hợp viên pin lớn mà vẫn giữ được cảm giác cầm nắm thoải mái và khung máy mỏng nhẹ, Vivo đã tiên phong ứng dụng công nghệ Anode Silicon thế hệ 4 kết hợp công nghệ đóng gói pin Magic Cube. Nhờ đó, sản phẩm đã xuất sắc xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về thời lượng pin với 32 giờ 37 phút hoạt động on-screen liên tục.

Vivo V80 Lite 5G với các màu sắc trẻ trung

Bên cạnh dung lượng kỷ lục, máy vận hành bền bỉ ngay cả ở nhiệt độ lên đến 45°C nhờ hệ thống tản nhiệt buồng hơi diện tích lớn 3.8K, giúp kiểm soát hiệu quả sức nóng khi xử lý tác vụ nặng. Thuật toán sạc tự phát triển cùng 6 cơ chế bảo vệ pin giúp duy trì dung lượng pin từ 80% trở lên sau 7 năm sử dụng. Máy cũng tích hợp trình kéo dài thời lượng pin (duy trì cuộc gọi khẩn cấp khi còn 1% pin) và khả năng sạc ngược cho các thiết bị khác.

Hướng đến lực lượng lao động ngoài trời và môi trường làm việc khắc nghiệt, Vivo V80 Lite 5G đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H qua 5 bài kiểm tra nghiêm ngặt. Thiết bị có khả năng chịu cú rơi từ độ cao 3m xuống thảm, đạt chuẩn kháng nước IP68, IP69 (ngâm nước 1,5m trong 30 phút, chịu mưa lớn liên tục 24 giờ và 22 loại chất lỏng) cùng chuẩn kháng bụi IP6X. Màn hình cảm ứng vẫn nhạy bén ngay cả khi thao tác bằng tay ướt hoặc dính dầu mỡ.

Về hiển thị, sản phẩm trang bị màn hình OLED 1.5K 6,83 inch, viền mỏng 1,35mm (tỷ lệ màn hình 94,47%), tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa 2.000 nits đạt chứng nhận SGS 5 sao. Trải nghiệm giải trí còn được tăng cường nhờ loa kép âm thanh nổi tích hợp thuật toán tăng cường Bass VEQ.

Vivo V80 Lite 5G đang có giá ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Vivo V80 Lite 5G mang đến loạt công cụ AI hỗ trợ công việc hằng ngày như: ghi âm và chuyển văn bản AI, không gian riêng tư bảo vệ tệp nhạy cảm, bộ công cụ Vivo Office chuyển tệp liên màn hình, chuyển dữ liệu một chạm giữa Vivo và iPhone, cùng tính năng lắc để chia sẻ nhóm. Về hiệu năng, công nghệ RAM mở rộng thế hệ mới cho phép mở rộng thêm tối đa 12GB RAM, nâng tổng dung lượng RAM khả dụng lên đến 18GB.

Hệ thống camera gồm camera chính Sony 50MP và Camera Selfie góc rộng 32MP HD (góc nhìn 90°) giúp thu trọn mọi thành viên mà không gặp tình trạng biến dạng khung hình. Máy hỗ trợ tính năng Watermark Check-in thông minh tự động ghi dấu thời gian, địa điểm lên ảnh và công nghệ xóa vật thể AI chỉ với một chạm.

Vivo V80 Lite 5G được mở bán tại chuỗi Thế Giới Di Động với giá niêm yết 12.990.000 đồng (phiên bản 6GB+128GB) và 14.990.000 đồng (phiên bản 6GB+256GB). Trong giai đoạn mở bán, khách hàng nhận bộ quà tặng trị giá đến 6 triệu đồng gồm ưu đãi 700.000 - 900.000 đồng, trả chậm 0% lãi suất đến 14 tháng, bảo hành 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 4.000.000 đồng, gói Google One 10GB (6 tháng) và bảo hiểm mặt lưng riêng.

KIM THANH