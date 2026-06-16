Những phận đời mưu sinh dưới mưa

Chiều 16-6, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước, giao thông hỗn loạn. Giữa dòng người hối hả tránh mưa, những người bán hàng rong, tài xế giao hàng, người bán vé số… vẫn lặng lẽ bám đường mưu sinh.

Các tuyến đường ở khu Thảo Điền bị ngập. Clip: ANH VŨ

Lúc 14 giờ, anh Trương Quang Trung, 21 tuổi, làm nghề tài xế giao hàng, nhận đơn hàng từ phường Thới An đi khu Thảo Điền, phường An Khánh. Với quãng đường khoảng 16km, ngày thường anh mất khoảng 45 phút di chuyển, nhưng chiều nay thời gian kéo dài gần 2 giờ.

“Mưa vừa đổ xuống là ai cũng hối hả di chuyển. Tuy nhiên, các tuyến đường bị ùn tắc, một số đoạn ngập nên đi lại rất vất vả. Đỉnh điểm, khi đến đường Quốc Hương, tôi gặp cảnh ngập sâu, đành gửi tạm xe ở cửa hàng tiện lợi rồi đi bộ giao hàng”, anh Trung nói.

Anh Trương Quang Trung, tài xế giao hàng, phải gửi xe đi bộ giao hàng do đường Quốc Hương, phường An Khánh ngập sâu

Hai mẹ con ngồi bán vé số giữa cơn mưa trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân

Theo ghi nhận, khoảng 15 giờ, cơn mưa nặng hạt kèm gió lốc đổ xuống khu vực Thảo Điền, phường An Khánh. Chỉ sau hơn 20 phút, nhiều tuyến đường ở khu vực này tái diễn cảnh ngập nước, giao thông hỗn loạn.

Đường Quốc Hương, phường An Khánh nước ngập nửa bánh xe

Tại các đường Quốc Hương, Thảo Điền, Xuân Thủy…, nước ngập kéo dài hàng trăm mét. Người đi ô tô, xe máy vất vả di chuyển; có đoạn nước ngập đến nửa bánh xe. Riêng tại đường Quốc Hương, nước ngập tràn cả vỉa hè.

Nước lênh láng trên đường Quốc Hương, hầu như "nuốt" luôn vỉa hè

Trong khi đó, tại các đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức; quốc lộ 1A, phường Đông Hòa; quốc lộ 1K, phường Dĩ An, mưa xuất hiện sớm hơn. Khoảng 14 giờ, ghi nhận tại các khu vực này mưa rơi nặng hạt.

Học sinh vất vả di chuyển trên đường Quốc Hương

Bà Nguyễn Bé Minh, 65 tuổi, đẩy xe hàng rong trên đường Nguyễn Văn Bá, cho biết cơn mưa khiến việc buôn bán ế ẩm. “Đây là cơn mưa thứ hai liên tiếp. Trưa giờ tôi cũng chẳng bán được mấy”, bà Minh nói.

Bà Minh đẩy xe trái cây đi bán trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức

Với tài xế xe ôm công nghệ, việc di chuyển giữa màn mưa ngập thêm phần khó khăn

Người đi xe máy, ô tô di chuyển giữa dòng nước ngập trên đường Thảo Điền, phường An Khánh

Trên mưa gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn Bến xe Miền Đông mới

Cảnh ngập cũng xảy ra trên Quốc lộ 1A, phường Đông Hoà

Tài xế xe ôm công nghệ mưu sinh giữa trời mưa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mây dông xuất hiện ở một số khu vực như Xuân Sơn, Bình Tiên, Phú Định, Tăng Nhơn Phú, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Thường Tân, Phước Hòa và Bắc Tân Uyên; gây mưa vừa đến mưa to kèm dông sét. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong khoảng 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực nêu trên, sau đó có xu hướng mở rộng, lan sang các địa phương lân cận.

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ANH VŨ