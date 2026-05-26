Cao điểm nắng nóng bao trùm miền Bắc, lao động ngoài trời chật vật mưu sinh

Ngày 26-5, Hà Nội cùng nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt tăng cao trên diện rộng.

Từ sáng sớm, nắng đã gay gắt. Đến khoảng 10 giờ, hơi nóng bắt đầu bao trùm các tuyến phố. Nhiều người dân phải che kín toàn thân khi ra đường, tìm bóng râm hoặc trú dưới các gầm cầu, tán cây để tránh nắng.

Người dân dừng xe ở bóng râm tránh nắng chờ đèn đỏ. Ảnh: Tiến Cường

Tại các công trường xây dựng, điều kiện làm việc trở nên đặc biệt khắc nghiệt.

Một công nhân làm việc ngoài trời cho biết, những ngày qua, khoảng thời gian từ 10 giờ đến đầu giờ chiều là lúc oi bức nhất. Chỉ cần đứng ngoài trời lâu một chút đã có cảm giác bỏng rát da, hơi nóng từ mặt đất phả ngược lên khiến cơ thể dễ mất sức, choáng váng.

Nhiều lao động phải liên tục bổ sung nước, tranh thủ nghỉ vài phút dưới bóng mát để tránh say nắng, kiệt sức do nhiệt.

Không ít đơn vị thi công cũng phải điều chỉnh thời gian làm việc, hạn chế lao động trực tiếp ngoài trời vào khung giờ cao điểm nắng nóng, nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

Công nhân lao động ngoài trời nắng như đổ lửa. Ảnh: Tiến Cường

Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và theo dõi sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời.

Nhân viên vận chuyển đang bốc dỡ hàng hóa dưới cái nóng gần 40 độ C ở Hà Nội. Ảnh: Tiến Cường

Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Xe tưới đường để giảm nhiệt mặt đường và đỡ bụi bặm. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Công nhân tháo dỡ dây điện để chuẩn bị nhổ cột điện, trồng cây xanh thay thế trên đường Nguyễn Tuân, Hà Nội. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Người dân che chắn kín mít khi đi đường. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Người lao động làm việc ngoài trời tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong cái nắng gay gắt. Ảnh: NHƯ HÀ
TIẾN CƯỜNG - NGUYỄN HÀ - BÍCH QUYÊN

