Gia Lai đề xuất thí điểm mở 2 tuyến taxi bay không người lái

UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị xem xét chủ trương thí điểm taxi bay không người lái (AAM/eVTOL) trên địa bàn tỉnh từ tháng 10-2026 đến hết năm 2028.

Đề án do UBND tỉnh phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam và các đối tác xây dựng, nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng loại hình vận tải hàng không tầm thấp tại Việt Nam.

Theo đề xuất, chương trình thí điểm tại khu vực Quy Nhơn - Phù Cát, gồm 2 tuyến bay. Tuyến thứ nhất kết nối công viên Thiếu nhi với bến du thuyền Quy Nhơn, dài khoảng 3,4km. Tập trung thử nghiệm công nghệ và kiểm chứng quy trình vận hành, chưa đặt mục tiêu vận chuyển hành khách thương mại.

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Tuyến thứ hai kết nối cảng hàng không Phù Cát với trung tâm đại nhạc hội thuộc dự án Blooming Sky tại xã Cát Tiến, dài khoảng 22km. Hướng đến thử nghiệm kết nối sân bay với điểm đến du lịch và vận chuyển hành khách hạn chế khi đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, an toàn.

Đề án dự kiến sử dụng 1-2 phương tiện, bố trí 4 điểm cất, hạ cánh tại các địa điểm trên. Lộ trình gồm 3 giai đoạn. Thứ nhất là hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và quy trình an toàn từ tháng 10 đến tháng 11-2026. Giai đoạn thứ hai là bay thử từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027. Giai đoạn cuối sẽ xem xét thí điểm vận chuyển hành khách có giới hạn từ tháng 2-2027 đến hết năm 2028.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, taxi bay chở người không có phi công trên tàu chưa có tiền lệ khai thác tại Việt Nam, trong khi các quy định chuyên ngành vẫn cần được hoàn thiện. Vì vậy, tỉnh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý. Việc chấp thuận chủ trương thí điểm không thay thế các giấy phép và điều kiện an toàn theo quy định. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở đánh giá tính khả thi, xây dựng quy trình quản lý, tiêu chuẩn an toàn và góp phần hoàn thiện chính sách phát triển giao thông hàng không tầm thấp tại Việt Nam.

NGỌC OAI