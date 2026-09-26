Gia Lai xây dựng đề án phát triển xe buýt xanh

Gia Lai sẽ rà soát mạng lưới xe buýt kết nối các khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và điểm du lịch; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi xanh.

Ngày 26-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng về đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện, hạ tầng, bảo đảm hiệu quả, khả thi và gắn với chất lượng dịch vụ. Đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ lãi suất (nếu có), khuyến khích chuyển đổi xanh. Các phương tiện đầu tư mới, thay thế hoặc bổ sung phải từng bước chuyển sang xe buýt điện, phù hợp điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển bền vững.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát tổng thể mạng lưới xe buýt, kết nối các khu, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu dân cư, điểm du lịch, nhà ga và sân bay... để xây dựng phương án khai thác linh hoạt, phù hợp giờ học và ca làm việc của công nhân.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm gánh nặng ngân sách, Gia Lai định hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, nghiên cứu hỗ trợ lãi suất qua Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; đề án hoàn chỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 10-10-2026.

NGỌC OAI