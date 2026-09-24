Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 và quốc lộ 28 qua tỉnh Lâm Đồng ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Chiều 24-9, ghi nhận trên quốc lộ 28, tại Km5, đoạn qua phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), nước dâng cao tràn qua mặt đường, kéo dài hơn 200m. Phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua khu vực ngập. Một số ô tô gầm thấp và xe máy bị chết máy, không thể tiếp tục lưu thông.

Video: Quốc lộ 1 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng ngập sâu. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Quốc lộ 28 qua Lâm Đồng ngập sâu

Quốc lộ 28 ngập tại đoạn đầu từ Phan Thiết đi Di Linh. Một số phương tiện khi đến khu vực này phải thay đổi lộ trình để tránh ngập.

Một phương tiện bị hư hỏng, người dân phải dắt bộ

Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đoạn quốc lộ 28

Cũng tại phường Hàm Thắng, mưa lớn kéo dài và các hồ chứa điều tiết xả tràn khiến hàng trăm nhà dân bị ngập. Trên quốc lộ 1, đoạn gần cầu Bến Lội, nước dâng cao phủ kín hai bên đường, kéo dài hàng trăm mét. Từ trưa 24-9 đến thời điểm hiện tại, các phương tiện qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Một số xe máy bị hư hỏng khi cố vượt qua điểm ngập.

Đặt biển cảnh báo tại vị trí đoạn quốc lộ 1 bị ngập qua phường Hàm Thắng

Ông Trần Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí quốc lộ bị ngập để hỗ trợ, điều tiết giao thông; người dân nên di chuyển chậm hoặc chủ động thay đổi lộ trình.

Phương tiện nối đuôi nhau di chuyển qua đoạn quốc lộ 1 bị ngập

Nước ngập hai bên đoạn quốc lộ 1

Theo UBND phường Hàm Thắng, trong ngày 24-9, trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn, lượng nước xả tràn điều tiết từ hồ Sông Quao dự kiến tiếp tục tăng, lên khoảng 200m³/giây. Chính quyền địa phương đã thông báo đến người dân về tình hình điều tiết nước của hồ chứa, đề nghị chủ động kê cao tài sản, dọn dẹp nhà cửa và sẵn sàng di dời khi có yêu cầu.

TIẾN THẮNG