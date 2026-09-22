Sau phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đà Nẵng đốc thúc tiến độ dự án trên quốc lộ 14B

Ngày 22-9, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và chính quyền địa phương để làm rõ nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến trước Tết nguyên đán Đinh Mùi.

Sau phản ánh về tình trạng thi công ì ạch, rào chắn sơ sài gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 14B của Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 22-9, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thi công (CIENCO 4, Đông Sơn) và chính quyền địa phương.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua TP Đà Nẵng thi công ì ạch, chậm tiến độ sau nhiều lần gia hạn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Không lấy lý do "vướng mặt bằng" để bao biện

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn TP Đà Nẵng dài gần 8km (tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng) do Sở Xây dựng TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 11-2023 và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2025.

Đại diện nhà thầu Đông Sơn nêu nguyên nhân chậm trễ trong thi công dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai, công trường vẫn ngổn ngang, thi công ì ạch. Mặt đường bị đào bới sâu nhưng rào chắn, biển cảnh báo sơ sài, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại cuộc họp, đại diện nhà thầu Đông Sơn cho rằng, việc thi công chậm trễ là do vướng mặt bằng, người dân cản trở thi công.

Đại diện nhà thầu CIENCO 4 giải thích nguyên nhân chậm trễ trong thực hiện dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết, chính quyền địa phương đã dốc toàn lực vận động, giải quyết 722/722 hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến ngày 14-9, 2 hộ cuối cùng đã bàn giao, địa phương đã hoàn thành 100% công tác GPMB theo đúng chỉ đạo. Ông Nguyễn Tấn Khoa thẳng thắn cho rằng, các nhà thầu thi công không thể tiếp tục lấy lý do vướng mặt bằng để giải thích cho sự chậm trễ.

Chốt hạn cuối trước Tết Nguyên đán

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng kết luận cuộc họp. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phát biểu kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Thanh Hưng đánh giá, nguyên nhân cốt lõi khiến dự án kéo dài xuất phát từ năng lực điều hành, quản lý còn hạn chế của Ban QLDA, năng lực thi công chưa đáp ứng yêu cầu của nhà thầu và sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các bên.

Ông Lê Thanh Hưng nhấn mạnh: "Tất cả các đơn vị không được tiếp tục đổ thừa nguyên nhân do mặt bằng". Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu CIENCO 4 phải bổ sung thiết bị, tăng cường cán bộ kỹ thuật bám công trường để đẩy nhanh các đoạn đã có mặt bằng sạch. Nhà thầu Đông Sơn tập trung tối đa máy móc, nhân lực, cam kết hoàn thành 500m đầu tuyến trong vòng 20 ngày ngay khi tiếp nhận mặt bằng và dứt điểm 1,3km đoạn cuối tuyến.

Ông Hưng cũng đưa ra hạn cuối dự án đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán.

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NGUYÊN KHÔI