Giá vàng giảm thêm 800.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 13-10 vẫn nối dài đà giảm theo giá vàng thế giới. Khoảng 9 giờ sáng 13-10, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.