Sáng 14-10, giá vàng giảm mạnh

Sau khi phục hồi vào chiều qua, sáng nay 14-10, giá vàng trong nước lại giảm mạnh.

Vàng PNJ (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC cùng được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ, SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chiều qua, xuống còn 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, còn 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 14-10 (giờ Việt Nam) ở mức 4.154,1 USD/ounce, giảm gần 7 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 13-10. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 12,2-12,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD cùng đi xuống. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư thận trọng trước khi Mỹ công bố các báo cáo lạm phát tháng 9, những dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp cuối tháng. Thị trường cũng chờ đợi cuộc trò chuyện của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới.

Theo lịch công bố, ngày 14-10 (giờ địa phương), Cục Thống kê lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9; ngày 15-10, cơ quan này tiếp tục công bố chỉ số giá sản xuất (PPI). Trong ngày 15-10, ông Kevin Warsh dự kiến có cuộc trò chuyện bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok.

Các dữ liệu lạm phát và phát biểu của Chủ tịch Fed sẽ được thị trường theo dõi để đánh giá triển vọng lãi suất trong những tháng tới. Kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tác động trực tiếp đến giá vàng, đồng thời ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD, qua đó chi phối diễn biến của giá vàng.

NHUNG NGUYỄN