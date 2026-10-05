Hà Nội xén dải phân cách, mở rộng đường Ô Chợ Dừa

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 5-10, tại đoạn đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số 80, đơn vị thi công đang khẩn trương xén dải phân cách giữa. Phần dải phân cách được thu hẹp nhằm tăng diện tích mặt đường, từng bước khắc phục tình trạng “thắt cổ chai” ở cuối tuyến.

Nút giao Ô Chợ Dừa gồm 6 trục đường lớn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 9-10, đoạn tuyến này sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, tuyến đường tiếp tục lưu thông hai chiều, giữa hai chiều có dải phân cách cố định; mỗi chiều được tổ chức thành 3 làn xe. Phần mặt đường mở rộng sẽ được hoàn thiện đồng bộ với kết cấu hiện trạng và phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến.

Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính. Điểm cuối đường Ô Chợ Dừa kết nối trực tiếp với đường Vành đai 1 mới, đồng thời giao cắt với các đường Hoàng Cầu, đường Đê La Thành. Trong khi đó, khu vực nút giao Ô Chợ Dừa vốn là nơi hội tụ nhiều tuyến đường như đường Xã Đàn, đường Tôn Đức Thắng, đường Khâm Thiên, đường Đê La Thành, đường Ô Chợ Dừa và đường Nguyễn Lương Bằng, nên thường xuyên có mật độ phương tiện cao.

Dải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa được cắt xén tại 2 điểm, mỗi điểm dài khoảng 30-40m nhằm dành thêm diện tích cho phương tiện lưu thông. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đường Ô Chợ Dừa đoạn nối đường Kim Liên với đường Xã Đàn là một trong những tuyến đường có chi phí đầu tư lớn tại Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Trong đó phần lớn kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng, tuyến đường dài khoảng 547m, mặt cắt rộng hơn 80m.

Theo phương án mới, mỗi chiều đường sẽ được tăng thêm 5,5m bề rộng mặt đường. Đây được kỳ vọng là giải pháp trước mắt nhằm tăng năng lực lưu thông, hạn chế xung đột giao thông tại khu vực kết nối với Vành đai 1.

Lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn, phân luồng tại các điểm quay đầu kiểm tra, xử lý tình trạng dừng đỗ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Dải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa được cắt xén nhằm dành thêm diện tích cho phương tiện lưu thông. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Mỗi chiều đường Ô Chợ Dừa sẽ được mở rộng thêm 5,5m sau khi xén dải phân cách. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sau khi điều chỉnh, đoạn tuyến sẽ tổ chức giao thông hai chiều, mỗi chiều gồm 3 làn xe và được ngăn cách bằng dải phân cách cố định. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

TIẾN CƯỜNG