Hà Nội cắt xén vỉa hè mở rộng đường cho ô tô, xe máy

SGGPO

Nhằm giảm ùn tắc giao thông, hiện nay, tại nhiều nút giao trọng điểm và “điểm nóng” về an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội, các đơn vị chức năng đang cải tạo hạ tầng, thu bớt dải phân cách giữa; xén vỉa hè để mở rộng lòng đường…

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), trên địa bàn thành phố có 12 nút giao thông được cải tạo hạ tầng và điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, trong đó có: Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng, Cổ Linh - Thạch Bàn, Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La…

IMG_1766543740502_1766543802245.jpg
Một đoạn vỉa hè ở đường Lê Văn Lương gần nút giao Hoàng Minh Giám được cắt xén thu hẹp để mở rộng lòng đường. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tại các nút giao trên, lực lượng chức năng thực hiện những giải pháp đồng bộ: thu bớt dải phân cách giữa; xén vỉa hè mở rộng lòng đường; điều chỉnh kích thước đảo giao thông; sơn kẻ mặt đường, điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm một số loại phương tiện vào các khung giờ cao điểm.

IMG_1766543740552_1766543806433.jpg
Vỉa hè tại ngã tư Lê Văn Lương- Hoàng Minh Giám được cắt để mở rộng lòng đường. Ảnh: QUỐC KHÁNH
IMG_1766543740611_1766543810419.jpg
Vỉa hè đối diện công viên Thanh Xuân được thu nhỏ lại để mở rộng lòng đường nhằm giảm ùn tắc. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Theo kế hoạch, việc cải tạo 12 nút giao này sẽ hoàn thành trước ngày 31-12. Dưới đây là hình ảnh vỉa hè tại một số tuyến đường ở Hà Nội đang được cắt xén, thu hẹp lại để mở rộng lòng đường.

IMG_1766543740525_1766543804845.jpg
IMG_1766543740585_1766543808803.jpg
IMG_1766543740477_1766543799285.jpg
NGUYỄN QUỐC

