Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học

Ngày 27-8, kết luận hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học.

Vi phạm, gian lận trong thi cử không thể nói chỉ là bệnh thành tích

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho năm học mới, giải pháp để bảo đảm mục tiêu "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên"; phương án quản trị các trường nhiều cấp học, nhiều cơ sở sau sắp xếp; đổi mới thực chất trong nội bộ ngành giáo dục, quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử và tuyển sinh, chấn chỉnh nghiêm bệnh thành tích, gian lận trong thi cử, xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; nâng cao vị thế và chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. ﻿Video: ĐỖ TRUNG - LÂM NGUYÊN

Hội nghị thống nhất cao phương châm của năm học 2026 - 2027 là "Đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất".

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, ngành giáo dục có sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Thủ tướng đánh giá, năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực và chúc mừng những kết quả quan trọng, tích cực của toàn ngành giáo dục trong năm học vừa qua, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những thách thức, tồn tại, hạn chế. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu; những vi phạm, gian lận trong thi cử không thể nói chỉ là bệnh thành tích mà là ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là của các thầy, cô giáo; đây là vấn đề rất lớn của ngành, cần hết sức quan tâm.

Xử lý ngay, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa

Định hướng chủ đạo trong năm học mới, Thủ tướng nêu rõ, năm học 2026 - 2027 phải là năm chuyển trạng thái: từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện có hiệu quả; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả; từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy và mỗi người học và từ bên trong toàn ngành giáo dục.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số định hướng chủ đạo. Trước hết, chuyển mạnh trọng tâm từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện đồng bộ, thực chất, tạo kết quả đầu ra rõ nét, đưa các chính sách mới về GD-ĐT thực sự đi vào cuộc sống; kết quả phải được đo bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường, chất lượng nguồn nhân lực.

Song song đó, tập trung xử lý quyết liệt các tồn tại, hạn chế về đội ngũ và cơ sở vật chất; bảo đảm "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên"; không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường; rà soát, xử lý tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị; quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp. Sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục chuyển sang làm công tác giảng dạy.

Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; tiếp tục lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, địa phương và đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông, kịp thời điều chỉnh những bất cập. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học. Rà soát các quy định về hồ sơ, sổ sách, báo cáo; chấm dứt tình trạng phát sinh các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định, tránh tình trạng mất thời gian ngoài chuyên môn không đáng có cho các thầy cô giáo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới thực chất quản trị nhà trường, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nghiêm túc chấn chỉnh bệnh thành tích, đặc biệt là phải khắc phục không để xảy ra gian lận, tiêu cực; bảo đảm kỷ cương, an toàn trường học.

“Xử lý ngay, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa, nhất là các khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Đồng thời, Bộ GD-ĐT xây dựng kế hoạch, phương án, lộ trình cụ thể về việc rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng; nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo; rà soát, hoàn thiện quy hoạch hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp, đại học, cao đẳng; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, các cơ quan liên quan có phương án phù hợp quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội trong trường học; hạn chế rủi ro, ngăn chặn các nội dung độc hại trên không gian mạng và bạo lực học đường; phòng ngừa, phát hiện sớm, đấu tranh, xử lý kịp thời hành vi bạo lực học đường, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy, xâm hại trẻ em, các tệ nạn xã hội khác trong và xung quanh trường học.

"Năm học mới 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA