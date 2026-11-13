“Hiến đất mở đường” góp phần hoàn thiện hạ tầng ở Huế

Trong giai đoạn 2025-2026, người dân TP Huế hiến gần 140.000m² đất, góp phần mở rộng hơn 93km đường giao thông. Từ kết quả này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế phát động cuộc vận động “Hiến đất mở đường” trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế được mở rộng, bê tông hóa nhờ phong trào hiến đất của người dân

Khơi dậy sức dân từ sự đồng thuận

Những năm qua, từ bản làng vùng cao đến những con kiệt chật hẹp nơi nội thành TP Huế, phong trào tự nguyện hiến đất mở đường, xây dựng công trình dân sinh đang lan tỏa rộng khắp. Nhiều “mảnh đất vàng” gắn liền với sinh kế được bà con nhân dân nhường chỗ cho những con đường thênh thang, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế được mở rộng, bê tông hóa nhờ phong trào hiến đất của người dân

Thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, giai đoạn 2025-2026, cán bộ và nhân dân TP Huế tự nguyện hiến gần 140.000m² đất, với 1.082 hộ gia đình tham gia; qua đó góp phần mở rộng hơn 93km đường giao thông, tổng giá trị đất hiến ước tính trên 162 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Huế đã phát huy vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân. Mặt trận phối hợp đưa chủ trương đến từng địa bàn, khu dân cư; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, nhận xét, sự đồng thuận của nhân dân chính là chìa khóa mở ra mọi thành công. Việc hàng trăm ngàn m2 đất được người dân tự nguyện hiến tặng thể hiện trách nhiệm công dân cao cả và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng Huế ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

Người dân làm chủ thể, bảo đảm hiệu quả thực chất

Tại lễ phát động cuộc vận động “Hiến đất mở đường” trên địa bàn TP Huế giai đoạn 2026-2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài đánh giá cao sự chủ động của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn TP Huế và các địa phương cấp xã trong việc triển khai cuộc vận động; đồng thời, biểu dương tập thể cán bộ và nhân dân các thôn, tổ dân phố, các hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, góp công sức để mở rộng đường giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào hiến đất mở đường được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Huế

Để cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Việc triển khai Cuộc vận động phải gắn chặt với công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố và từng địa phương; chính quyền các cấp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, cộng đồng cũng như quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó là tổ chức triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả; lấy kết quả cụ thể để củng cố niềm tin và tạo sức lan tỏa; tăng cường kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc dân chủ trong toàn bộ quá trình triển khai.

Xác định “Hiến đất mở đường” là cuộc vận động có tính lâu dài trong giai đoạn 2026-2030, gắn với chiến lược phát triển và quá trình chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài phát biểu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế làm đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi, tổng hợp kết quả cuộc vận động; phối hợp với UBND TP Huế, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

“Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ hướng đến mở rộng những tuyến đường, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ mà còn góp phần củng cố niềm tin, nhân lên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, phát huy nguồn lực nội sinh để xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản, xanh, thông minh và giàu bản sắc”, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026-2030 kỳ vọng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, tạo thêm nhiều tuyến đường khang trang, thuận lợi. Từ đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và xây dựng TP Huế ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

VĂN THẮNG