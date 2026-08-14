Liên kết phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và nông nghiệp trải nghiệm

Sáng 14-8, tại Quảng Ngãi, Sở NN-MT TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương TPHCM và Sở NN-MT các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên tổ chức diễn đàn “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm”.

Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ NN-MT); ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM; ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp trong khu vực.

Không gian trưng bày các sản phẩm Quảng Ngãi. Ảnh: NGỌC OAI

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đa cho biết, vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên có không gian sinh thái, văn hóa, sản xuất nông nghiệp đa dạng, với nhiều sản vật đặc trưng, làng nghề, tri thức bản địa và mô hình sản xuất mang bản sắc riêng.

Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm OCOP, ngành nghề, du lịch nông thôn và nông nghiệp trải nghiệm, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng.

Các sản phẩm của làng nghề. Ảnh: NGỌC OAI

Theo ông Nguyễn Văn Đa, TPHCM vừa có sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP, ngành nghề và làng nghề, vừa có lợi thế là trung tâm tiêu dùng, phân phối, logistics, khoa học - công nghệ, du lịch và dịch vụ. Thành phố có điều kiện phát huy vai trò kết nối thị trường, mở rộng không gian tiêu thụ và tăng cường hợp tác với các địa phương.

“TPHCM xác định liên kết vùng không chỉ là mở rộng thị trường tiêu thụ mà cần hướng đến hỗ trợ nhau trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, chế biến, xây dựng thương hiệu đến phân phối, logistics, du lịch và trải nghiệm”, ông Nguyễn Văn Đa nhấn mạnh.

Các sản phẩm đặc trưng của Quảng Ngãi như tỏi, dầu phụng...Ảnh: NGỌC OAI

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xây dựng, chuẩn hóa sản phẩm OCOP; phát triển thương hiệu; ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, du lịch và xúc tiến thương mại; đồng thời giới thiệu các mô hình, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Diễn đàn hướng tới tăng cường liên kết giữa TPHCM và các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên; thúc đẩy kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Trưng bày các sản phẩm kỹ thuật công nghệ của TPHCM. Ảnh: NGỌC OAI

Bên lề diễn đàn có không gian trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm của 45 chủ thể đến từ TPHCM và các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên.

NGUYỄN TRANG - NGỌC OAI