TP Huế tạo đột phá hạ tầng giao thông

Với quyết tâm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, TP Huế đang tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình giao thông trọng điểm.

Kết nối vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á

Không chỉ xóa bỏ cảnh đò ngang cách trở từ bao đời nay, người dân phường Thuận An, TP Huế còn phấn khởi khi mới đây, HĐND TP Huế thông qua Nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. Việc đặt tên cầu Cửa Thuận nhằm khẳng định dấu ấn địa lý, lịch sử, văn hóa và góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô Huế.

Cầu Cửa Thuận góp phần xóa bỏ cảnh đò ngang cách trở từ bao đời nay nơi cửa biển Thuận An

Cầu Cửa Thuận là công trình trọng điểm thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3-2022, hoàn thành thông xe ngày 30-4-2026. Cầu có quy mô đầu tư công trình 7,785km, gồm phần cầu qua cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km, phần còn lại là đường dẫn.

Ngoài việc đóng vai trò chiến lược trong việc khép kín tuyến hành lang ven biển, cầu Cửa Thuận còn kết nối liên hoàn các vùng kinh tế biển, giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 49A, mở rộng không gian đô thị hướng biển và tạo động lực đột phá cho du lịch, dịch vụ TP Huế.

Thời gian qua hàng loạt cầu đường bộ khác như cầu Ca Cút, Thuận An, Trường Hà và Tư Hiền… cũng được TP Huế đầu tư xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam dọc theo bờ biển, có chiều dài 68km, tổng diện tích mặt nước 216 km2 và gồm 3 đầm, phá hợp thành: phá Tam Giang, đầm Thuỷ Tú và đầm Cầu Hai

Đây là khu vực được đánh giá là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Hiện TP Huế đang tích cực chuẩn bị triển khai thực hiện 3 cây cầu quy mô lớn vượt phá Tam Giang với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Cầu Cửa Thuận là công trình trọng điểm thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng

Đại diện Sở Xây dựng TP Huế thông tin, chính việc triển khai thực hiện tốt định hướng “giao thông đi trước một bước” đã tạo điều kiện cho hàng chục vạn cư dân ở bên kia đầm phá thoát được tình trạng bị sông nước chia cắt và hơn thế nó còn mở ra cơ hội để hội nhập, phát triển. Việc bổ sung các cây cầu góp phần tháo gỡ điểm nghẽn kết nối khu vực Đông - Tây phá Tam Giang, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội các địa phương liên quan. Từ đó, không gian phát triển mới được mở ra, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương và tạo tiền đề hình thành các đô thị ven biển, các khu dịch vụ - du lịch sinh thái gắn với hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Mở rộng không gian, tạo động lực tăng trưởng

Từ những tuyến đường kết nối liên vùng được chuẩn bị đầu tư, các trục giao thông mở rộng không gian đô thị đến định hướng phát triển giao thông công cộng hiện đại, Huế đang từng bước xây dựng nền tảng hạ tầng cho giai đoạn phát triển mới. Khi các công trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, những điểm nghẽn về kết nối sẽ từng bước được tháo gỡ, tiềm năng của các vùng đất được đánh thức và nguồn lực đầu tư có thêm cơ hội lan tỏa.

Một trong những dự án giao thông đáng chú ý TP Huế đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai là tuyến đường Đông - Tây kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn. Dự án có tổng mức đầu tư 1.985 tỷ đồng, dài khoảng 25,2km, kết nối đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn với các tuyến tỉnh lộ 9, đường Vành đai 3 đoạn nối quốc lộ 1 đến cao tốc, đường kết nối tỉnh lộ 16 đến đường tránh phía Tây TP Huế và đường tỉnh lộ 12 trên địa bàn TP Huế.

Dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn TP Huế đang nỗ lực triển khai

Dự án đi qua địa bàn các phường: Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Kim Trà, Kim Long và xã Bình Điền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của người dân, rút ngắn hành trình di chuyển, đồng thời khai thác đồng bộ hiệu quả các nút giao liên thông thuộc dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công.

Theo lãnh đạo UBND TP Huế, các tuyến đường sẽ hình thành trục kết nối thông suốt từ quốc lộ 1 lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn giúp giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 1 và các tuyến đường nội đô. Đồng thời, dự án mở ra không gian phát triển đô thị về phía Tây, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, làng nghề, phát triển quỹ đất và thu hút đầu tư hiệu quả.

Không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt, tuyến đường Đông - Tây còn mang ý nghĩa mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Tây, tạo điều kiện hình thành các khu dân cư, dịch vụ, du lịch và phát huy tiềm năng quỹ đất dọc tuyến. Đây là một trong những mắt xích quan trọng để Huế từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa khu vực đô thị trung tâm với các địa bàn phía Tây.

Cùng với dự án này, TP Huế đang tập trung triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm như Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Dự án Đường Vành đai 3; Dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn… Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, liên thông đô thị với vùng ven biển, các khu công nghiệp và đầu mối giao thông liên vùng.

Đây cũng là nền tảng để định hình các không gian phát triển chiến lược, từ du lịch - đô thị biển dọc ven biển, logistics - công nghiệp ở khu vực phía Tây Bắc đến đô thị - dịch vụ ở phía Nam và Đông Nam nhằm góp phần giúp Huế mở rộng dư địa phát triển; hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, năng động, phát triển xanh, bền vững nhưng vẫn gìn giữ bản sắc di sản, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

VĂN THẮNG