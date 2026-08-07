Hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy ở phường Bình Lợi Trung, TPHCM

Chiều 7-8, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cùng đoàn công tác đã đến viếng, chia buồn và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân gửi lời chia buồn sâu sắc, thăm hỏi và động viên chị Lê Thị Ngọc Hiền cùng gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ TPHCM để chia sẻ với gia đình. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.

Clip thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung. Thực hiện: NGUYỄN TÂN

Trước đó, khoảng hơn 4 giờ ngày 6-8-2026, vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà quy mô 1 trệt, 1 lầu, số 245 Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Đội PCCC Khu vực 16, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM triển khai dập tắt đám cháy.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân thăm hỏi, chia buồn cùng thân nhân người gặp nạn tại chùa Vĩnh Nghiêm (nơi quàn linh cữu các nạn nhân). Ảnh: NGUYỄN TÂN

Vụ cháy khiến 3 người trong cùng gia đình bị thương, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng anh N.T.T. (sinh năm 1986) và cháu N.H.T.A. (sinh năm 2014) đã tử vong. Chị Lê Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1988) được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Phòng Hồi sức cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân trao hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước đó, ngay trong sáng 6-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lợi Trung cũng đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

NGUYỄN TÂN