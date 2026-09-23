Lâm Đồng: Di dời thêm 11 hộ dân tại khu dân cư K’Nớ 5 do sạt lở

Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở tại khu dân cư K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều điểm sạt trượt tiến sát nhà dân. Trước nguy cơ mất an toàn, địa phương tiếp tục di dời 11 hộ với 68 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sáng 23-9, UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã di dời 11 hộ dân tại khu dân cư K’Nớ 5 để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở.

Địa phương cắm bảng cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu dân cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng

Khu B có 11 hộ dân với 68 nhân khẩu được di dời. Tính đến nay, tại khu vực này đã di dời tổng cộng 22 hộ dân với 125 nhân khẩu.

Tại hiện trường, do mưa lớn liên tục, một số điểm sạt lở đã lan sát mép nhà, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, cuối tháng 8-2026, địa phương vận động, tổ chức di dời 11 hộ với 57 nhân khẩu tại khu A, nơi có nguy cơ cao sạt lở taluy dương.

Khu dân cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng có nguy cơ sạt lở diện rộng

Trong khi đó, khu đồi phía sau khu dân cư cao khoảng 30-50m, dài khoảng 500m và rộng khoảng 50m. Phía dưới khu vực này có khoảng 15 hộ với hơn 70 nhân khẩu sinh sống.

UBND xã Đam Rông 4 bố trí lực lượng thường trực theo dõi tình hình, cắm biển, căng dây cảnh báo và ngăn người dân đã di dời tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm.

Địa phương đề nghị hỗ trợ kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng cho các hộ dân suốt thời gian di dời, dự kiến trong 120 ngày. Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được đề nghị xem xét hỗ trợ 110 triệu đồng cho 22 hộ, tương ứng 5 triệu đồng/hộ.

ĐOÀN KIÊN