Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Biên Hòa

UBND TP Đồng Nai yêu cầu tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy chợ Biên Hòa vào tối 5-8 và đánh giá thiệt hại.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy tại chợ Biên Hòa. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ngay sau vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã có văn bản giao Công an thành phố tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy chợ Biên Hòa; đồng thời đánh giá thiệt hại, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PHÚ NGÂN

Sáng 6-8, Công an TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 5-8, đám cháy lớn bùng phát từ ki-ốt, sau đó lan nhanh sang nhiều gian hàng cùng dãy trong chợ Biên Hòa. Lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai công tác chữa cháy.

Clip lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy tại chợ Biên Hòa. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ công an được điều động đến hiện trường. Ngoài ra, các đơn vị quân đội, đội PCCC chuyên ngành của doanh nghiệp trên địa bàn cũng kịp thời huy động nhân lực, vật lực đến hỗ trợ dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PHÚ NGÂN

Phần mái chợ bị sụt nghiêm trọng do sức nóng từ vụ cháy. Ảnh: PHÚ NGÂN

Sau hơn 2 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trên diện tích khoảng 900m² bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

PHÚ NGÂN