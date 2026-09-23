Lâm Đồng: Điều tra vụ cháy nhà làm 3 người trong gia đình tử vong

Một căn nhà gỗ nằm biệt lập giữa rừng sâu ở xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng) bốc cháy, khiến 3 người trong cùng gia đình, trong đó có 2 cháu nhỏ, tử vong.

Sáng 23-9, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, sáng 22-9, người dân phát hiện trong căn nhà gỗ tại tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2 xảy ra vụ cháy liền báo cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Đam Rông 2 phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường để chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.

Tuy nhiên, do căn nhà bị cháy nằm biệt lập trong khu rừng sâu, chỉ tiếp cận được bằng xe máy nên gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hậu quả vụ cháy làm 3 người tử vong gồm chị V.T.S (sinh năm 1994) và 2 con là V.T.V (sinh năm 2024), H.V.Q (sinh năm 2026 cùng trú tại thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2).

Ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu gia đình các nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự.

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