Những năm gần đây, nhiều tuyến đường ở các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa (TPHCM) trồng nhiều cây hoa sữa. Những ngày này, ở vùng đô thị phía Đông TPHCM cũng có một “mùa hoa sữa về, nồng nàn con phố”.

Ở TPHCM, những ngày đầu tháng 1, những chùm hoa sữa bắt đầu tỏa hương, báo hiệu thành phố đang nhẹ nhàng chuyển mùa. Chiều tối, từng cơn gió nhẹ cuốn theo hương hoa sữa dìu dịu khiến nhiều người không ngừng thương nhớ.

Theo Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC), hoa sữa thường có bông nhỏ, lúc nở sẽ có màu trắng hoặc vàng nhạt, có mùi thơm thoang thoảng lan tỏa cả một khu phố. Chỉ cần một làn gió nhẹ khẽ lay đưa, mùi hoa sữa cũng trở nên ngào ngạt, thơm ngát, đến mức bất kỳ ai đi ngang qua cũng đều cảm nhận rõ nét. Thường thì càng về cuối vụ, hương hoa sữa càng đậm hơn. Đặc biệt về đêm, nhiệt độ tích tụ của một ngày càng kích thích hoa sữa nở rộ và tỏa hương thơm hơn, bay xa hơn.

Hàng cây hoa sữa trên đường nội bộ Khu đô thị Chí Linh (phường Rạch Dừa, TPHCM)

Thống kê của UPC cho thấy, 3 phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa hiện có khoảng 194 cây hoa sữa, được trồng rải rác tại một số tuyến đường như Hàn Thuyên, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt; Hoa viên Quang Trung, Khu Đại An, Thư viện Vũng Tàu và một số trường học (Tiểu học Chí Linh, THCS Phước Thắng, Tiểu học Phước Thắng...). Hoa sữa còn được trồng thành 2 dãy dài trên một số tuyến đường nội bộ trong Khu Trung tâm đô thị Chí Linh. Đây là khu vực trồng nhiều hoa sữa nhất, với 143 cây có tuổi đời hàng chục năm trở lên.

Cứ đến những ngày cuối thu, đầu đông, ở những tuyến đường nội bộ này, hoa sữa nở rộ, mang hương thơm nồng nàn trên từng ngõ, từng nhà. Nếu ở nhiều địa phương khác, mật độ hoa sữa như trên có thể gây khó chịu do quá đậm đặc, thì ở nơi đây, do đặc thù, gió biển cuốn đi đa số mùi, chỉ để lại chút hương hoa sữa nhè nhẹ, dịu dàng, dễ gây thương nhớ. Không chỉ hương hoa, trên vỉa hè, lối đi, những bông hoa sữa rụng từng đám trắng ngà mềm xốp như bông tuyết càng tạo nên một vẻ đẹp khác lạ cho nơi đây.

Khác với hương hoa sữa thường hòa cùng cái se lạnh đầu đông ở Hà Nội, hoa sữa ở vùng đất phương Nam lại có một chút gì đó rất riêng. Mùi hương hoa sữa hòa cùng chút mằn mặn trong không khí của vùng đất biển, gợi cho lữ khách hình ảnh vẻ đẹp tinh khiết của hoa sữa, hòa cùng sự dịu dàng đã đi vào thơ ca qua những câu hát tỏa hương của nhạc sĩ Hồng Đăng: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em?…”.

QUANG VŨ