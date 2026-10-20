Hoa và những món quà độc đáo hút hàng dịp 20-10

Dịp 20-10, thị trường hoa và quà tặng tại TPHCM có rất nhiều món độc đáo, từ hoa tươi, hoa sáp, hoa len đủ kiểu dáng, đến những món quà độc đáo, thiết thực dùng được ngay như, hoa từ trái cây, rau củ, combo bánh và hoa.