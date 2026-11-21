Ngày 21-11, tại khu vực nhà Công quán, đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp UBND Đặc khu Côn Đảo tổ chức khai mạc Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”.

Video: Hội sách Côn Đảo 2026

Tham dự có các đồng chí: Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam…

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh, hội sách là dịp để tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại hội sách. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Côn Đảo không chỉ có những di tích lịch sử như Trại Phú Hải, Cầu tàu 914, mà còn lưu giữ những câu chuyện, ký ức và giá trị tinh thần đặc biệt. Di sản chỉ thực sự sống khi được hiểu, được trân trọng và được trao truyền qua các thế hệ.

Ông Trần Xuân Toàn, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trao tặng 40 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho đặc khu Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, lựa chọn những lá thư thời chiến làm mạch dẫn trong thiết kế không gian và các hoạt động. Qua những trang thư lưu giữ tình cảm, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập, hội sách góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh; giao lưu với các cựu tù chính trị Côn Đảo; giới thiệu chương trình chuyển thể tác phẩm văn học Côn Đảo - Lời gửi mai sau tại Di tích Trại Phú Hải và lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Sở VH-TT TPHCM trao tặng UBND đặc khu Côn Đảo tủ sách lý luận chính trị. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, Ban tổ chức công bố Tủ sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”; trao tặng tủ sách lý luận chính trị gồm 142 nhan đề cho đặc khu Côn Đảo; trao tặng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo. Nhà Xuất bản Trẻ trao tặng tủ sách phục vụ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

Thư viện số Việt Nam ký kết phối hợp sử dụng nền tảng Thư viện số dùng chung ViLIB cho đặc khu Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Thư viện số Việt Nam cũng ký kết phối hợp sử dụng nền tảng Thư viện số dùng chung ViLIB và trao tặng Không gian tri thức số dùng chung cho đặc khu Côn Đảo, mở rộng cơ hội tiếp cận sách, tài liệu và học liệu số cho người dân.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách. Ảnh: QUANG VŨ

Với thông điệp “Giữ ký ức - Gieo tri thức - Lan tỏa giá trị”, Hội sách Côn Đảo năm 2026 hướng đến kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy tình yêu sách, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

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QUANG VŨ