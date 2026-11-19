Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ miễn phí vé tham quan tại các bảo tàng, di tích do đơn vị quản lý trong hai ngày 23 và 24-11.

Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu miễn phí vé tham quan tại các bảo tàng, di tích do đơn vị quản lý trong hai ngày 23 và 24-11.

Chương trình dành cho người dân và du khách thường trú tại TPHCM, nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của địa phương.

Các địa điểm áp dụng chương trình miễn phí vé gồm: Nhà Bảo tàng (số 4 Trần Phú), Di tích Bạch Dinh (số 6 Trần Phú), phường Vũng Tàu; Bảo tàng Côn Đảo và các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo) do đơn vị quản lý.

Di tích Bạch Dinh tại số 6 Trần Phú, phường Vũng Tàu.

Để được miễn phí vé, người dân và du khách xuất trình căn cước công dân hoặc thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID khi đến tham quan.

Đây là dịp để Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu quảng bá hình ảnh các điểm đến di sản của địa phương cho người dân và du khách, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

KHÁNH CHI