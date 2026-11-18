Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, đêm nay 18-11, Bắc bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ 19-11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.