Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết Nam bộ và Lâm Đồng trong những ngày tới tương đối ổn định, mưa giảm, ban ngày chủ yếu có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.