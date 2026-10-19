Kết quả bồi dưỡng thường xuyên là căn cứ sử dụng giáo viên tại TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM vừa triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Trong đó nhấn mạnh, kết quả đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên,cán bộ quản lý.

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, nội dung bồi dưỡng gồm nội dung theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và nội dung của địa phương.

Cụ thể, nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn của bộ gồm 40 tiết/ năm học: bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục mầm non, phổ thông.

Nội dung của địa phương gồm 80 tiết/năm học. Trong đó, đối với giáo viên mầm non (GVMN), các nội dung bồi dưỡng gồm: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMN; Phát triển Chương trình GDMN phù hợp với sự phát triển của trẻ em và bối cảnh địa phương; Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm, lớp ở cơ sở GDMN.

Với cán bộ quản lý mầm non, nội dung bồi dưỡng gồm: GDMN trong bối cảnh đổi mới; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN; GDMN theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ; Sử dụng hiệu quả các công cụ, phương tiện truyền thông trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong cơ sở GDMN.

Ở bậc tiểu học, THCS, THPT và GDTX, nội dung bồi dưỡng cho giáo viên gồm: Phát triển chuyên môn của bản thân; Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên sẽ là căn cứ để sử dụng giáo viên

Đối với cán bộ quản lý, nội dung gồm thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường; Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định, hình thức tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại trường/cụm trường thông qua Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), đồng thời kết hợp với hoạt động sinh hoạt chuyên môn có sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.Riêng việc bồi dưỡng nội dung của địa phương theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến https://taphuan.csdl.edu.vn.

Việc bồi dưỡng thực hiện bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường thực hành tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên và cán bộ quản lý, giữa giáo viên với giáo viên và giữa cán bộ quản lý với nhau.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của cơ sở giáo dục. Kết quả đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên sẽ được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên,cán bộ quản lý.

Theo thống kê, năm học 2026-2027, TPHCM có khoảng trên 128.000 cán bộ, giáo viên ở các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước.

Yến Hoa