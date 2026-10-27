Chính trị

Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Sử Ngọc Anh

SGGPO

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM (trước đây). 

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 27-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM (trước đây) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của đồng chí Sử Ngọc Anh, theo Ban Bí thư, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Sử Ngọc Anh.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

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LÂM NGUYÊN

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Sử Ngọc Anh Sở KH-ĐT TPHCM Văn phòng Trung ương Đảng Thi hành kỷ luật Thành ủy viên Thông cáo báo chí Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng viên

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