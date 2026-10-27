Phát huy đội ngũ trí thức phục vụ phát triển TPHCM

Ngày 27-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Hội trí thức yêu nước, 40 năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự lễ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phổ biến kiến thức và thúc đẩy phong trào sáng tạo trong nhân dân. Các hoạt động của Liên hiệp Hội đã góp phần cung cấp luận cứ phục vụ xây dựng chính sách và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề về quy hoạch, hạ tầng, giao thông, môi trường, phát triển đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thông tin, TPHCM đang có nhiều cơ hội phát triển, đồng thời phải giải quyết những vấn đề mới, phức tạp về kinh tế, tổ chức không gian đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Trong không gian phát triển mới của thành phố, việc kết nối đội ngũ trí thức từ các địa bàn, các lĩnh vực và tổ chức là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. “Sự gắn kết ấy cần trở thành năng lực phối hợp thực chất, giúp thành phố phát huy tốt hơn các thế mạnh về khoa học, công nghiệp, dịch vụ và kinh tế”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị Liên hiệp Hội chủ động đề xuất các vấn đề lớn, tham gia tháo gỡ những điểm nghẽn, cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết sách phát triển thành phố. Trong đó, cần cụ thể hóa yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành nhiệm vụ có sản phẩm, địa chỉ ứng dụng và kết quả đo lường được. Bên cạnh đó, kiến nghị giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đề xuất cơ chế thu hút chuyên gia.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh yêu cầu tập trung trí tuệ liên ngành để giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững và đời sống nhân dân. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và Luật Phát triển đô thị, Liên hiệp Hội cần tích cực tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách, nhất là quy hoạch đô thị đa cực, đa trung tâm, kết nối hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao cờ truyền thống của UBND TPHCM đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Để tiếp tục phát huy vai trò là “mái nhà chung” của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý Liên hiệp Hội đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường liên kết giữa các hội thành viên, thu hút trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, khuyến khích đội ngũ nhà khoa học tích cực tham gia xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu các sở, ngành thành phố tăng cường phối hợp, đặt hàng nghiên cứu với Liên hiệp hội; có cơ chế tiếp nhận và sử dụng các kiến nghị dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn phát triển thành phố.

Trước đó, GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM đã ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của tổ chức, bắt đầu từ Hội Trí thức yêu nước thành lập ngày 10-8-1975. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM Nguyễn Văn Phước phát biểu ôn truyền thống. Ảnh PHƯƠNG UYÊN Ngày 24-1-1986, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM được thành lập, tiếp nối truyền thống đoàn kết, yêu nước và cống hiến của đội ngũ trí thức thành phố. Những năm qua, liên hiệp hội đã tập hợp các nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện nhiều dự án, chương trình và chính sách liên quan đến quy hoạch đô thị, giao thông, metro, chống ngập, chỉnh trang kênh rạch, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng.

THU HƯỜNG