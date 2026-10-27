Phường Bình Dương ra mắt điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi

Sáng 27-10, tại Trạm Y tế phường Bình Dương (TPHCM), đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã dự lễ ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi phường Bình Dương”.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương Nguyễn Minh Tâm, mô hình điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng người cao tuổi là nơi kết nối giữa chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng tình đoàn kết giữa những người cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự lễ ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi phường Bình Dương"

Với mô hình này, lãnh đạo địa phương và Hội Người cao tuổi của phường sẽ cùng các cơ sở y tế tổ chức điểm chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, giúp người cao tuổi không chỉ thuận tiện hơn trong đi lại mà còn là địa điểm sinh hoạt hàng ngày của các cụ.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương tổ chức lễ khởi công nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Nể, 63 tuổi, là diện hộ nghèo tại khu phố Phú Mỹ 2.

Lãnh đạo phường Bình Dương khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đìng bà Nể

Căn nhà của gia đình bà Nể rộng 61m² hiện đã xuống cấp nghiêm trọng; mái tôn bị rỉ sét, trời mưa thường xuyên bị dột. Trước hoàn cảnh đó, UBMTTQ phường đã hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết, giúp gia đình có nơi ở khang trang, an toàn hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà dự kiến là 150 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo và 50 triệu đồng do Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu hỗ trợ.

THẢO NGUYỄN