Sở Y tế TPHCM vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, kiểm soát nguồn lây, không để dịch bệnh viêm não mô cầu lan rộng trong trường học và cộng đồng.

Nhân viên y tế điều tra dịch tễ học sinh tiếp xúc gần với ca viêm não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) (Ảnh: SỞ Y TẾ TPHCM)

Sở Y tế TPHCM vừa giao HCDC phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác minh ca bệnh, làm rõ thời điểm khởi phát, kết quả xét nghiệm, tiền sử tiêm chủng và các yếu tố nguy cơ. Đồng thời, lập danh sách, phân loại người tiếp xúc, tổ chức theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng và sử dụng kháng sinh dự phòng đúng đối tượng, chỉ định. Không tự ý mở rộng đối tượng sử dụng kháng sinh dự phòng hoặc tổ chức xét nghiệm đại trà khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Việc tiêm vaccine phòng bệnh cần căn cứ vào kết quả xác định nhóm huyết thanh và đánh giá nguy cơ dịch tễ. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường sàng lọc ngay tại khu khám bệnh và khoa cấp cứu, đặc biệt lưu ý những trường hợp sốt cấp tính kèm ban xuất huyết hoại tử lan nhanh, rối loạn tri giác, co giật hoặc dấu hiệu sốc. Khi nghi ngờ mắc bệnh não mô cầu, cơ sở y tế phải sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch ngay trong giờ đầu, không trì hoãn điều trị để chờ kết quả xét nghiệm hoặc chuyển viện.

Sở Y tế giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố làm đơn vị tuyến cuối tiếp nhận, điều trị người mắc bệnh do não mô cầu; tổ chức trực hội chẩn chuyên môn 24/7, sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới. Các bệnh viện phải bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ và kháng sinh dự phòng, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại tuyến cơ sở.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học theo dõi sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên hằng ngày; quản lý học sinh nghỉ học do bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ. Các trường tăng cường vệ sinh lớp học, thông khí, hướng dẫn học sinh không dùng chung ly, chai nước và các vật dụng có nguy cơ tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã báo cáo UBND TPHCM và Bộ Y tế về tình hình bệnh do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước). Đến ngày 16-10, đã ghi nhận 3 học sinh mắc bệnh, trong đó 1 trường hợp tử vong, 2 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Qua điều tra ban đầu, Trường THCS Hai Bà Trưng có 1.966 học sinh thuộc 41 lớp cùng 89 giáo viên, viên chức và người lao động. Tính đến 17 giờ ngày 15-10, cơ quan y tế xác định 12 lớp có học sinh tiếp xúc với ca bệnh; ghi nhận 68 trường hợp tiếp xúc, 36 trường hợp có triệu chứng, 23 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, 5 trường hợp nhập viện và 2 trường hợp được tư vấn đi khám, điều trị. Đến ngày 16-10, kết quả xét nghiệm PCR xác định thêm 1 học sinh dương tính với não mô cầu, nâng tổng số ca mắc lên 3 trường hợp.

Qua điều tra tại các hộ gia đình, ngành y tế chưa ghi nhận người tiếp xúc gần có triệu chứng bất thường liên quan. Những trường hợp tiếp xúc gần đã được quản lý, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn chuyên môn.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, các trường hợp mắc bệnh được cách ly, điều trị và theo dõi chặt chẽ. Riêng trường hợp mắc bệnh thứ ba đã được điều trị bằng kháng sinh Ceftriaxone, cách ly và tiếp tục theo dõi sát diễn biến lâm sàng.

Sở Y tế TPHCM cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn với Sở GD-ĐT, HCDC, các bệnh viện và chuyên gia để đánh giá tình hình, thống nhất biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ, quản lý chặt người tiếp xúc; bảo đảm thuốc, vật tư, phương tiện cấp cứu và năng lực điều trị, không để dịch bệnh lây lan.

Tại Trường THCS Hai Bà Trưng, ngành y tế phối hợp nhà trường và chính quyền địa phương theo dõi sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên hằng ngày; rà soát học sinh nghỉ học, liên hệ phụ huynh để nắm tình trạng sức khỏe. Đồng thời, tăng cường vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, thông khí phòng học, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân và không dùng chung chai nước, ly uống nước hoặc vật dụng có nguy cơ tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình tại trường học và khu vực liên quan; phối hợp Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm xác định nhóm huyết thanh, theo dõi đặc điểm lưu hành và tình hình nhạy cảm kháng sinh. Ngành y tế cũng sẽ rà soát tiền sử tiêm chủng, tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh do não mô cầu theo hướng dẫn hiện hành và đánh giá biện pháp tiêm chủng phù hợp với nhóm nguy cơ. Sở Y tế TPHCM khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng kháng sinh dự phòng. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cấp tính kèm đau đầu, nôn ói, rối loạn ý thức hoặc phát ban, đặc biệt ở người có yếu tố tiếp xúc với ca bệnh, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

THÀNH AN