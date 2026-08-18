Tiêm vaccine não mô cầu miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa, duy trì quân số khỏe và tiếp thêm điều kiện để những người lính hôm nay hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm với đồng đội, với các gia đình liệt sĩ và với Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Đức Thuận tiêm vắc xin não mô cầu tại VNVC Hoàng Văn Thụ.

Trong 2 ngày 17 và 18-8, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC tổ chức tiêm miễn phí vaccine cho 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đang trực tiếp tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trung tá Nguyễn Đức Thuận, trợ lý chính sách dân vận Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K72, Bộ Tư lệnh TP Đồng Nai, cho biết, điều kiện làm việc khắc nghiệt, kéo dài khiến anh và đồng đội càng ý thức giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. “Chủ động phòng bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, duy trì quân số khỏe và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị rất vui khi nhận được sự quan tâm và đồng hành của VNVC, giúp phòng bệnh từ sớm, từ xa. Tôi mong các lực lượng trong toàn quân có thêm cơ hội tiếp cận vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh do não mô cầu”, Trung tá Đức Thuận nói.

Trung sĩ Vũ Đức Tâm, Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết anh trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng. Tâm cùng đồng đội làm việc trong điều kiện nắng nóng, mưa, nhiều ngày kể cả ngày nghỉ, với mục tiêu hoàn thành đợt quy tập trước tháng 11-2026. “Các cô chú, các bác đã hy sinh thân mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc, mấy mươi năm nằm lại mảnh đất này. Em mong muốn cùng các đồng đội nhanh chóng quy tập đầy đủ để mọi người sớm được tìm lại danh tính, về với gia đình”, Tâm chia sẻ.

Các chiến sĩ chờ tiêm vaccine

Theo BS-CK1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, vi khuẩn não mô cầu thường cư trú ở vùng hầu họng, có thể lây truyền qua đường hô hấp trong những môi trường tiếp xúc gần. Trong khi đó, người mang vi khuẩn có thể hoàn toàn khỏe mạnh, khiến nguồn lây khó nhận diện. Khi bệnh xâm lấn xảy ra, diễn tiến bệnh có thể rất nhanh, gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các biến chứng đe dọa tính mạng chỉ trong 24 giờ.

Trong môi trường có mật độ tiếp xúc gần và sinh hoạt tập trung, tiếp xúc gần trong thời gian dài như quân đội, việc chủ động dự phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vi khuẩn não mô cầu thường cư trú ở vùng mũi họng. Đáng lưu ý, người mang vi khuẩn có thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng. Tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu không triệu chứng trong cộng đồng thường được ghi nhận khoảng 5-10% và có thể cao hơn đáng kể trong một số môi trường tập thể, tạo nên nguồn lây khó nhận diện.

Bệnh do não mô cầu cũng nguy hiểm bởi khả năng diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ. Giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, đau nhức cơ thể, dễ nhầm với các bệnh nhiễm trùng thông thường. Tuy nhiên, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Ở thể nặng, người bệnh có thể sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ, rối loạn ý thức, xuất hiện ban xuất huyết, sốc và suy đa cơ quan. Nếu không được điều trị, bệnh não mô cầu xâm lấn có thể có tỷ lệ tử vong rất cao; ngay cả khi được chẩn đoán và điều trị thích hợp, tỷ lệ tử vong vẫn khoảng 10-15%. Khoảng 10%-20% người sống sót có thể gặp các di chứng lâu dài như giảm hoặc mất thính lực, tổn thương thần kinh hoặc phải đoạn chi.

Thống kê của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước ghi nhận 95 ca viêm não mô cầu, tăng 74 ca so với năm 2024, trong đó có 3 trường hợp tử vong; một số trường hợp cũng được ghi nhận trong lực lượng quân đội. Năm 2026, bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tính đến tháng 4-2026, đã có hơn 24 ca mắc và 4 ca tử vong.

THÀNH AN