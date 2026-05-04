Cứu sống bé trai ở TPHCM mắc bệnh não mô cầu

Sau 2 ngày sốt và nổi ban, một bé trai ở TPHCM rơi vào nguy hiểm do mắc bệnh não mô cầu. Bệnh nhi được chuyển sang khu vực cách ly và điều trị tích cực nhiều ngày.

Ngày 4-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp mắc não mô cầu type B.

Bệnh nhi là em T.A. (7 tuổi, phường Long Trường, TPHCM), nhập viện ngày 21-4. Khai thác bệnh sử ghi nhận, em T.A. sốt, lừ đừ, nổi các ban xuất huyết trên cơ thể.

Các ban xuất huyết trên cơ thể bệnh nhi.

Ở bệnh viện tuyến trước, kết quả xét nghiệm bạch cầu tăng 83.000 tế bào/mm3 (trong khi bình thường khoảng 10.000 tế bào/mm3).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, bệnh nhi được chuyển đến khoa Nhiễm, theo dõi não mô cầu, nhiễm trùng huyết.

Trẻ tiếp tục sốt cao 390 C, mạch nhanh 140 lần/phút, thở nhanh 25 lần/phút, nổi ban rải rác toàn thân. Xét nghiệm định lượng CRP (đánh giá tình trạng viêm) cho kết quả 154mg/L, tăng gấp 20 lần giá trị bình thường.

Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển sang khu vực cách ly riêng biệt tại khoa Hồi sức tích cực - Nhiễm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi T.A. trước khi xuất viện.

Theo BS-CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Nhiễm, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, tiêm kháng sinh và theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Sau hai ngày, bệnh nhi có đáp ứng với phương pháp điều trị, hết sốt, tử ban nhạt màu dần, bạch cầu và CRP giảm. Những ngày sau đó, bệnh nhi dần ổn định và đã được xuất viện.

Bác sĩ Đỗ Châu Việt khuyến cáo, bệnh do não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao vì tiến triển nặng rất nhanh. Ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp, bệnh có thể khởi phát và tử vong trong vòng 24 giờ; ở thể viêm màng não mủ, bệnh nhân có thể bị di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn; có thể bị hoại tử chi do tắc mạch, phải cắt cụt chi. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, số ca mắc não mô cầu có khuynh hướng gia tăng. Bệnh hiện đã có vaccine phòng ngừa.

