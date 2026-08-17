Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tiếp tục thảo luận các định hướng chính sách lớn

Trong tuần này, Quốc hội tiếp tục đợt 2 kỳ họp không thường lệ thứ nhất với nhiều chương trình nghị sự.

Theo nghị trình, từ ngày 19-8 đến ngày 22-8, Quốc hội tập trung thảo luận về các định hướng chính sách lớn, bao gồm sửa đổi các luật: Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản... nhằm tháo gỡ các nút thắt thị trường.

Trong 2 ngày cuối của kỳ họp, Quốc hội dành phần lớn thời lượng để biểu quyết thông qua hàng chục văn bản quy phạm pháp luật như: thông qua 6 dự thảo luật, trong đó có Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng...

Ngày 24-8, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội dự kiến thông qua 9 dự thảo luật và 10 nghị quyết.

Buổi sáng, Quốc hội dự kiến thông qua 7 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự luật: Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng...

ANH THƯ