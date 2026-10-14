Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 17-10

Ngày 13-10, tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ và nghe báo cáo chuyên đề về kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc ngày 17-10, bế mạc ngày 21-11 (diễn ra trong 30 ngày), chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17-10 đến hết ngày 14-11, đợt 2 diễn ra 2 ngày 20 và 21-11. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát…

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đề nghị các cơ quan báo chí bám sát những chính sách trọng tâm của từng dự án luật, phản ánh khách quan, toàn diện quá trình thảo luận. Cơ quan soạn thảo, chủ trì thẩm tra cần chủ động xác định những nội dung cần tập trung thông tin, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội và nâng cao chất lượng các dự án luật.

HÀ MY