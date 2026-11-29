Ngày 29-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Theo Bộ Ngoại giao, tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự tham dự của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan trong quan hệ với Việt Nam, cũng như hợp tác tiểu vùng Mekong vì hòa bình, ổn định, kết nối và phát triển bền vững ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, sáng 29-11-2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả những cơ chế hợp tác song phương hiện có. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031, đưa các thỏa thuận và cam kết cấp cao đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, sáng 29-11-2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Thái Lan tiếp tục quan tâm, thúc đẩy những biện pháp tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường hoạt động hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, sáng 29-11-2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul mong muốn hai nước hướng tới mục tiêu mới cao hơn về kim ngạch thương mại; đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, tháo gỡ các rào cản đối với thương mại và đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc cũng như các diễn đàn đa phương khác, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm vai trò kép, Chủ tịch ASEAN và chủ trì ACMECS năm 2028; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hợp tác tiểu vùng Mekong, mở ra những cơ hội mới về kết nối và phát triển bền vững.

MINH DUY