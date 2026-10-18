Lai dắt nhịp cầu 3.400 tấn vào sông Soài Rạp an toàn

Chiều 18-10, sau nhiều giờ gặp mưa lớn trên biển, sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng khoảng 3.400 tấn đã vào sông Soài Rạp, neo đậu an toàn tại phao SR5 lúc 17 giờ 30 phút.

Lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trên sông Soài Rạp, hướng về khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, từ 8 giờ đến 13 giờ, đoàn lai dắt gặp mưa lớn trên biển trong hành trình từ Vũng Tàu về TPHCM. Khi vào sông Soài Rạp, mưa tạnh, thời tiết thuận lợi cho việc vận chuyển.

Lúc 7 giờ 35 phút ngày 18-10, mây đen bao phủ khi sà lan chở nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn đang trên hành trình về trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong buổi chiều, sà lan đi ngang Cảng Quốc tế Long An và các bến phà trên tuyến sông Soài Rạp. Tại các bến phà Gia Thuận – Cần Đước và An Thới Đông – Hiệp Phước, nhiều người dân tranh thủ ghi hình, theo dõi đoàn sà lan vận chuyển nhịp cầu.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã An Thới Đông dùng điện thoại ghi lại hình ảnh nhịp cầu thép nặng 3.400 tấn được lai dắt trên sông Soài Rạp, chiều 18-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhịp cầu thép khổng lồ được các tàu lai dắt qua khu vực Cảng Quốc tế Long An trên sông Soài Rạp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Cảng Quốc tế Long An vẫy cờ Tổ quốc chào đón đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khi đi ngang cảng, chiều 18-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được các tàu lai dắt qua khu vực ghe thuyền neo đậu trên sông Soài Rạp, chiều 18-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bến phà An Thới Đông – Hiệp Phước tạm ngưng hoạt động để nhường đường cho đoàn lai dắt. Đông đảo người dân háo hức ngắm nhịp cầu thép khổng lồ trong lúc chờ phà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn neo đậu an toàn tại phao SR5 trên sông Soài Rạp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo kế hoạch, sáng 19-10, đoàn tàu lai dắt tiếp tục hành trình đưa nhịp cầu về khu vực bến Bạch Đằng, TPHCM.

HOÀNG HÙNG