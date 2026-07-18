Những ngày này, công trường xây dựng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn luôn nhộn nhịp. Dù cuối tuần, hàng chục công nhân vẫn chia thành nhiều nhóm, khẩn trương lắp dựng kết cấu thép, hoàn thiện các mối nối, vận chuyển vật tư và triển khai nhiều hạng mục để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Từ trên cao, cây cầu ngày càng rõ nét với hệ thống đường dẫn uốn lượn từ đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) và đường Nguyễn Thiện Thành (phường An Khánh), kết nối với cầu chính bắc qua sông.

Trên công trường, tiếng máy cắt, máy hàn, tiếng kim loại va chạm hòa cùng hoạt động liên tục của các cần cẩu tạo nên không khí lao động khẩn trương.

Công nhân làm việc trên mặt cầu với phía trước là cầu Ba Son và đường chân trời trung tâm TPHCM

Đường dẫn phía đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh

Đường dẫn phía đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 720m, gồm cầu chính và hệ thống cầu dẫn. Cầu chính được thiết kế dạng vòm kết hợp dầm thép, nhịp chính dài 187m, mặt cầu rộng 7-11m; khoảng thông thuyền giữa hai trụ chính rộng 80m, cao 10m. Dự án do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood làm chủ đầu tư.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn góp phần tạo thêm không gian công cộng, điểm tham quan và ngắm cảnh mới ở khu vực trung tâm TPHCM. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận không khí làm việc hối hả trên công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

HOÀNG HÙNG