Cận cảnh "lá dừa nước" khổng lồ của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Những đường cong bằng thép đang kết nối thành hình chiếc lá dừa nước tại Nhà máy Đại Dũng. Đây là kết cấu vòm của nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình nối khu vực Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm (TPHCM).

Kết cấu vòm thép nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được tổ hợp tại Nhà máy Đại Dũng ở Vũng Tàu

Nhìn từ trên cao, giữa không gian rộng lớn của Nhà máy Đại Dũng, hệ vòm thép với những đường cong nối tiếp đã tạo nên hình dáng khá rõ của một chiếc lá dừa nước. Đây là phần kết cấu thuộc nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được tổ hợp tại nhà máy.

Kết cấu vòm thép mang hình tượng lá dừa nước của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được tổ hợp tại Nhà máy Đại Dũng. Nhìn từ trên cao, những đường cong đặc trưng của nhịp cầu đã hiện rõ.

Điểm nhấn kiến trúc là kết cấu vòm thép không gian lấy ý tưởng từ lá dừa nước

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720m, rộng 6-11m; riêng nhịp chính có khẩu độ 187m. Công trình kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông phía Thủ Thiêm. Điểm nhấn kiến trúc là kết cấu vòm thép không gian lấy ý tưởng từ lá dừa nước - hình ảnh quen thuộc của vùng đất Nam bộ.

Công trình được Tập đoàn NutiFood tài trợ kinh phí xây dựng, sau khi hoàn thành sẽ tạo thêm một không gian dành cho người đi bộ và kết nối cảnh quan hai bờ sông Sài Gòn.

Những thanh vòm thép uốn cong mở dần sang hai phía, tạo hình cho nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Công nhân làm việc trên các cấu kiện vòm thép có kích thước lớn tại Nhà máy Đại Dũng

Công việc lắp ráp được thực hiện ở nhiều cao độ trên hệ kết cấu thép. Công nhân phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ khi làm việc trên cao.

Công nhân thực hiện công đoạn hàn tại vị trí liên kết giữa các cấu kiện của hệ vòm

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra cấu kiện trong quá trình tổ hợp vòm thép tại nhà máy

Càng đi sâu vào bên trong, hệ kết cấu càng cho thấy sự đan xen của những đường cong, khung thép và các vị trí liên kết.



Các đường cong của hệ vòm thép tạo nên hình ảnh đặc trưng khi nhìn từ bên trong kết cấu nhịp cầu

Bên trong hệ kết cấu thép của nhịp chính, các thanh vòm và hệ khung đan xen tạo nên một không gian có quy mô lớn

Nhịp chính được tổ hợp tại Nhà máy Đại Dũng trước khi vận chuyển bằng đường thủy về khu vực xây dựng trên sông Sài Gòn. Từ những cấu kiện thép riêng lẻ, hình hài “lá dừa nước” đang dần hiện rõ trước khi trở thành điểm nhấn trên dòng sông giữa trung tâm TPHCM.

Nhịp chính dài hơn 187m là hạng mục nổi bật của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khi hoàn thành, với kết cấu vòm thép hình lá dừa nước tạo điểm nhấn kiến trúc, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm

HOÀNG HÙNG