6 hồ chứa ở Lâm Đồng đồng loạt điều tiết nước, một số khu vực hạ du bị ngập

Mưa lớn kéo dài, 6 hồ chứa ở Lâm Đồng đồng loạt điều tiết xả nước từ chiều 23-9, nhằm bảo đảm an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập úng vùng hạ du.

Do mưa lớn kéo dài tại khu vực thượng nguồn khiến lưu lượng nước về các hồ tăng nhanh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) thông báo vận hành điều tiết xả nước tại 6 hồ chứa từ chiều 23-9.

Các hồ được vận hành xả nước, gồm: Suối Đá, Sông Khán, Đu Đủ, Sông Quao, Ba Bàu và Lòng Sông. Việc điều tiết nhằm chủ động hạ thấp mực nước hồ, bảo đảm an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập úng vùng hạ du.

Cụ thể, hồ Suối Đá bắt đầu xả từ 14 giờ, lưu lượng ban đầu 3-5m³/s, sau đó có thể tăng lên 5-20m³/s. Hồ Sông Khán và hồ Đu Đủ bắt đầu xả từ 16 giờ, với lưu lượng lần lượt dự kiến 2-20m³/s và 2-5m³/s, sau đó có thể tăng lên 5-10m³/s.

Hồ Sông Quao điều tiết xả nước. Ảnh: TIẾN THẮNG

Hồ Sông Quao cũng bắt đầu xả từ 16 giờ, lưu lượng 10-50m³/s, có thể tăng lên 50-100m³/s tùy lượng nước về hồ. Hồ Ba Bàu mở thêm 2 cửa tràn từ 16 giờ, nâng tổng số cửa van mở lên tối đa 5 cửa; lưu lượng xả khoảng 112m³/s và có thể tăng lên 150m³/s khi hồ đạt mực nước dâng bình thường.

Hồ Lòng Sông bắt đầu xả từ 17 giờ 30, tổng lưu lượng xuống hạ du dự kiến 30-150m³/s.

Nước từ kênh thoát lũ tràn lên đường khu dân cư cầu Suối Cát (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TIẾN THẮNG



Ghi nhận của PV Báo SGGP đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tại nhiều khu vực thuộc các xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận - những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hồ Sông Quao - mực nước trên các sông, suối đang dâng cao.

Tại xã Hàm Liêm, khu vực khu dân cư cầu Suối Cát, nơi các dòng suối giao nhau rồi đổ ra kênh thoát lũ, nước đã dâng tràn lên mặt đường, khiến người dân đi lại khó khăn. Tại xã Hàm Thuận, khu vực cầu sông Cạn, nước cũng dâng cao, tràn qua đường; giao thông gặp khó khăn, nhiều diện tích thanh long bị ngập.

Trong khi đó, tại xã Hàm Kiệm, chợ Hàm Kiệm bị ngập sâu trong nước từ sáng 23-9, các tiểu thương tạm ngừng buôn bán.

Ghi nhận chiều 23-9, chợ Hàm Kiệm (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu trong nước. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, các khu vực hạ du có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm nhiều xã, phường thuộc Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm Kiệm, Tuyên Quang, Phan Thiết, Tiến Thành, Tuy Phong và Liên Hương.

Công ty yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thông báo trực tiếp cho chính quyền địa phương trước khi mở tràn hoặc tăng lưu lượng xả.

Chính quyền các địa phương được đề nghị thông báo rộng rãi đến người dân sinh sống dọc hạ lưu sông, suối; chủ động kê cao tài sản, bảo vệ hoa màu, vật nuôi và không di chuyển, hoạt động tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối trong thời gian các hồ điều tiết nước.

TIẾN THẮNG