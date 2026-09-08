Xã hội

Cháy lớn thiêu rụi 3 căn nhà ở Lâm Đồng

SGGPO

Vụ cháy xảy ra tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, thiêu rụi 3 căn nhà cùng nhiều tài sản, hàng hóa, máy móc…

Rạng sáng 8-9, tại tổ dân phố Ting Wêl Đăng, phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy tại 3 căn nhà liền kề.

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Hiện trường vụ cháy tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ cháy trên địa bàn có mưa lớn, kèm theo sấm sét. Ngay sau khi phát hiện đám cháy kèm khói đen, người dân nhanh chóng tổ chức chữa cháy tại chỗ và báo lực lượng chức năng.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu của UBND phường Bắc Gia Nghĩa, vụ cháy làm 3 căn nhà liền kề bị cháy hoàn toàn; nhiều tài sản gồm phương tiện, máy móc, thiết bị điện tử, điện lạnh, hàng hóa... bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

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Người dân di dời tài sản khỏi khu vực xảy ra cháy

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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