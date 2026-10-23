Lâm Đồng: Xác minh phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh

Chiều 23-10, UBND phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo Công an phường phối hợp Trường Tiểu học Phú Trinh khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về các suất ăn bán trú chưa tương xứng với chi phí phụ huynh đóng góp và chưa bảo đảm dinh dưỡng.

VIDEO: Suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh (tỉnh Lâm Đồng) vào trưa 23-10. (Nguồn: Phụ huynh cung cấp)

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh (phân hiệu đặt trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng). Đây là hình ảnh do chính nhà trường ghi lại và gửi vào nhóm theo dõi chung cho phụ huynh trong giờ ăn trưa cùng ngày.

Suất ăn bán trú buổi trưa ngày 23-10 tại Trường Tiểu học Phú Trinh (tỉnh Lâm Đồng) lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Theo hình ảnh từ bài đăng, suất ăn ngày 23-10 gồm cơm chiên trứng với ít rau củ, chả lụa và lạp xưởng cắt nhỏ, kèm phần canh bí đao nấu thịt băm loãng. Một ô giữa khay để trống, hai ô còn lại có một miếng xoài nhỏ và một hộp bánh flan đóng sẵn.

Bài đăng thu hút nhiều lượt tương tác và bình luận của phụ huynh. Nhiều ý kiến cho rằng suất ăn quá "nghèo nàn", chưa đảm bảo chất dinh dưỡng và không tương xứng với số tiền cha mẹ đóng góp.

Một suất ăn món chính chỉ có xíu mại, dưa chua, canh bí đao và miếng dưa hấu nhỏ. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, tình trạng suất ăn bị cho là kém chất lượng đã xuất hiện từ trước. Điển hình có suất ăn chỉ gồm ít cơm trắng; món mặn có một viên xíu mại kèm nước sốt, thêm ít cải chua xào, canh bí đao và một miếng dưa hấu mỏng.

Phụ huynh cho rằng, suất ăn chưa đảm bảo dinh dưỡng. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Phụ huynh cho rằng thực đơn bữa chính thiếu đa dạng, chủ yếu là thịt và cá ba sa. Một số suất ăn có dưa leo, cà chua sống, khiến phụ huynh lo ngại về mức độ phù hợp với khẩu vị và khả năng ăn uống của học sinh tiểu học.

Trao đổi với Báo SGGP, chị B.T., đại diện Hội cha mẹ học sinh của một lớp khối 4 thuộc trường, cho biết mức thu tiền ăn bán trú tại trường là 34.000 đồng/ngày đối với học sinh khối 1 và 2, và 36.000 đồng/ngày đối với khối 3, 4 và 5. Chi phí này bao gồm bữa trưa và bữa phụ chiều như sữa chua, thạch.

Suất ăn có món chính là trứng chiên. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Chị T.T., phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Phú Trinh (phân hiệu trên đường Hải Thượng Lãn Ông), phản ánh: "Đại diện phụ huynh từng phản ánh trực tiếp với Ban giám hiệu nhưng sự việc chưa có chuyển biến tích cực. Nhiều phụ huynh mong muốn nhà trường sớm tổ chức cuộc họp công khai để cùng trao đổi, tìm hướng giải quyết dứt điểm".

Đơn vị cung cấp suất ăn không đeo bao tay khi múc phần ăn cho học sinh. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận địa phương đã nắm thông tin và giao Công an phường phối hợp nhà trường kiểm tra, xác minh vụ việc, làm rõ trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi, sức khỏe học sinh.

Theo Ban Đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Phú Trinh (phân hiệu đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), từ năm học 2026-2027, nhà trường đã thuê đơn vị bên ngoài để cung cấp bữa ăn bán trú cho các em học sinh.

TIẾN THẮNG