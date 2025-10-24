Trường Tiểu học Lê Lợi (TPHCM) “cắt” hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú

Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Tam Thắng, TPHCM) về việc suất ăn bán trú của trường có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Tam Thắng, TPHCM)

Thực phẩm kém chất lượng

Theo phản ánh của phụ huynh, trưa 15-10, trong thực đơn bán trú của học sinh có món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua do Cửa hàng cung cấp suất ăn Công nghiệp Số 1 (Công ty TNHH Minh Thư) cung cấp. Khi tiếp nhận thực phẩm, nhà trường phát hiện món ăn có dấu hiệu bị chua do đậu hũ và cà chua chưa chín đều nên đã quyết định ngừng sử dụng, cho học sinh ăn cơm, canh và rau xào, đồng thời bổ sung thêm 1 hộp sữa tươi cho mỗi em.

Tuy nhiên, phụ huynh cho biết thêm, trong bữa ăn xế cùng ngày, món nui được phục vụ cho học sinh lại chưa chín kỹ, còn sống và sượng. Trước đó, nhiều phụ huynh cũng từng phản ánh món bánh cuốn trong bữa ăn bán trú bị hôi, chua. Phụ huynh đã có ý kiến với Ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp. Song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Hoàng Đình Kê, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng cho biết, chiều 15-10, ngay khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, UBND phường Tam Thắng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc tại Trường Tiểu học Lê Lợi, ghi nhận việc món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua bị chua đã được nhà trường thu hồi, không phục vụ học sinh.

Ngày 16-10, đoàn kiểm tra gồm đại diện UBND phường, Trường Tiểu học Lê Lợi và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tiến hành kiểm tra thực tế bếp ăn của Cửa hàng cung cấp suất ăn Công nghiệp Số 1 (Công ty TNHH Minh Thư) tại phường Vũng Tàu, TPHCM.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá bếp ăn cơ bản đáp ứng yêu cầu chế biến một chiều. Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều hạn chế như: sàn khu sơ chế - chế biến đọng nước; chậu rửa không có nắp đậy; rau củ sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh; thớt thái thực phẩm sống - chín chưa có ký hiệu riêng. Bên cạnh đó, khu vực nấu và bảo quản dụng cụ xếp chưa gọn gàng, còn bám dầu mỡ; tủ lạnh bảo quản để chung thực phẩm sống và chín; tủ lưu mẫu không ghi rõ ngày, giờ, tên món ăn; sổ lưu mẫu chỉ cập nhật đến ngày 10-10, chưa đầy đủ…

Ông Hoàng Đình Kê cho biết, UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lợi chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Minh Thư kể từ ngày 1-11. Nhà trường đã đồng ý thực hiện yêu cầu này.

Để không gián đoạn bữa ăn bán trú của học sinh, trong thời gian nhà trường hoàn tất thủ tục mời thầu, UBND phường sẽ tạm thời đề nghị các đơn vị uy tín khác hỗ trợ cung cấp suất ăn cho trường cho đến khi ký hợp đồng mới.

UBND phường Tam Thắng cũng yêu cầu tất cả các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

KHÁNH CHI