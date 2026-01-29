UBND xã Hiệp Phước thông tin liên quan công ty cung cấp suất ăn bán trú

Tại buổi họp cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 29-1, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước Nguyễn Thị Hạnh cho biết, địa phương đã kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (xã Hiệp Phước).

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, UBND xã Hiệp Phước đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về dấu hiệu cơ sở cung cấp suất ăn học đường sử dụng thực phẩm hết hạn. Đây là nội dung có tính chất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh, do đó cần được kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND xã Hiệp Phước đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung báo chí phản ánh; đồng thời báo cáo và đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại buổi họp báo, chiều 29-1

Bà Nguyễn Thị Hạnh cũng khẳng định, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được xã quan tâm. Cụ thể, UBND xã đã phối hợp tổ chức 3 đợt kiểm tra theo kế hoạch chung về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng, lần lượt các ngày 17-10-2025, 9-1-2026 và chiều 28-1-2025 ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí.

Tại thời điểm kiểm tra lần 1, đoàn kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Đối với kết quả hai đợt kiểm tra ngày 9-1 và 28-1, xã đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả cuối cùng.

Thời gian tới, UBND xã Hiệp Phước tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn xã; phối hợp với nhà trường trong việc giám sát quy trình nhập - chế biến, phân phối, bảo quản thực phẩm theo đúng quy định.

Tin liên quan TPHCM: Phụ huynh mang cơm đến trường cho con sau phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú

CẨM TUYẾT