Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn xin lỗi vì suất ăn bán trú gây bức xúc

Suất ăn bán trú 25.000 đồng chỉ có cơm, trứng và vài lát chả tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Quảng Trị) gây bức xúc, buộc hiệu trưởng phải xin lỗi, cam kết chấn chỉnh và công khai giám sát bữa ăn hằng ngày.

Sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn bán trú 25.000 đồng chỉ có cơm, một quả trứng, vài lát chả và canh rau tại trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), ngày 7-10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, gửi thư xin lỗi phụ huynh và học sinh.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn có suất ăn kém chất lượng kéo dài, hiệu trưởng phải xin lỗi

Trong thư, bà Thủy thừa nhận trách nhiệm của nhà trường khi giám sát bữa ăn chưa chặt chẽ, dẫn đến “khẩu phần ăn chưa đảm bảo chất lượng và không đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh”. Bà gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc, đồng thời cam kết chấn chỉnh toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn.

Hiệu trưởng cũng cho biết, từ nay mỗi bữa ăn sẽ được chụp hình gửi lên nhóm lớp để phụ huynh theo dõi trực tiếp. Giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ giám sát và cập nhật hình ảnh hằng ngày để tăng tính minh bạch.

Suất ăn kém chất lượng

Trước đó, Báo SGGP đưa tin nhiều phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú kém chất lượng diễn ra nhiều tuần liền. Đại diện đơn vị cung ứng lý giải do “sơ suất” và “thực phẩm vận chuyển chậm sau mưa bão”. Trong khi đó, Phòng Kinh tế phường Ba Đồn xác nhận đang yêu cầu nhà trường báo cáo.

Sự việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng với mức tiền 25.000 đồng/suất, bữa trưa như vậy là “quá nghèo nàn” và “không xứng đáng với niềm tin của phụ huynh”.

MINH PHONG

