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Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Việt Nam gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Lào

SGGPO

Ngày 5-10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X Sonexay Siphandone (phải) tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X Sonexay Siphandone (phải) tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào.

Trong các thư, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith và đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội Lào tín nhiệm, bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt, đồng thời bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, gửi thư chúc mừng đồng chí Thongsavan Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, nhân dịp đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

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MINH DUY

Từ khóa

Lào Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Thủ tướng Lào

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