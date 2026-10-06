Lễ đón trọng thể Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân

Chiều 6-10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8-10.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Panama. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Sau đó, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung cùng Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống José Raúl Mulino tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác được ký kết trong chuyến thăm, trong đó có thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các biên bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không, đào tạo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino phát biểu trước báo chí sau hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

* Trước lễ đón chính thức, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

* Sáng cùng ngày, Tổng thống Panama và Phu nhân tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tổng thống José Raúl Mulino tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: QUANG PHÚC

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MINH DUY