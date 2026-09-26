Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, ước vọng về những chuyến biển bình an

Ngày 26-9, hàng ngàn người dân và du khách tập trung tại khu vực Lăng Ông Thủy Tướng, xã Cần Giờ, tham dự lễ đưa - rước Nghinh Ông trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026.

Người dân và du khách theo dõi đoàn đưa - rước Nghinh Ông. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ Lăng Ông Thủy Tướng, kiệu Nam Hải Đại tướng quân được cung nghinh ra biển để thực hiện các nghi thức truyền thống.

Hơn 100 tàu, ghe của ngư dân xã Cần Giờ và các khu vực lân cận tham gia đoàn diễu hành Nghinh Ông, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, kéo dài trên vùng biển Cần Giờ.

Hội Vạn lạch Cần Thạnh thực hiện nghi thức Nghinh Ông trên biển. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lễ đưa - rước Nghinh Ông là nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông, gắn liền với tín ngưỡng thờ Cá Ông của cư dân vùng biển. Đối với ngư dân Cần Giờ, đây là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến biển cả, tưởng nhớ các bậc tiền nhân và gửi gắm ước vọng về những chuyến biển bình an, thuận lợi, tôm cá đầy khoang.

Theo nghi thức truyền thống, sau khi đoàn tàu đưa Nghinh Ông ra biển thực hiện phần lễ sẽ quay trở về Lăng Ông Thủy Tướng. Trên các tuyến đường dẫn về khu vực lăng, nhiều hộ dân đã chuẩn bị sẵn bàn hương án trước nhà để thành kính đón đoàn Nghinh Ông trở về.

Đoàn tàu, ghe tạo nên không khí rộn ràng trên vùng biển Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không khí lễ hội diễn ra rộn ràng từ sáng sớm, kéo dài đến tận trưa. Đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường, tại khu vực Lăng Ông và ven biển để theo dõi đoàn đưa - rước.

Nhiều gia đình còn đưa theo trẻ nhỏ tham dự, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về tín ngưỡng và những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển Cần Giờ.

Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 tại xã Cần Giờ và một số địa điểm trên địa bàn TPHCM. Trong đó, lễ Nghinh Ông trên biển là một trong những hoạt động chính, thu hút đông đảo người dân, ngư dân và du khách tham gia.

Thông qua lễ hội, những phong tục, nghi thức gắn liền với đời sống cư dân miền biển tiếp tục được gìn giữ, trao truyền; đồng thời tạo không gian để cộng đồng ngư dân gặp gỡ, gắn kết và hướng về biển cả.

>> Một số hình ảnh tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

HOÀNG TRIỀU - CẨM NƯƠNG