Văn hóa

"Biển" người diễu hành xe hoa tại Lễ hội Nghinh Ông xã Cần Giờ

SGGPO

Tối 25-9, trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông - TPHCM năm 2026 tại xã Cần Giờ, chương trình "Diễu hành xe hoa - Đêm hội trăng rằm" mang đến không khí đầy náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách.

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Đoàn lân - sư - rồng biểu diễn trong "Đêm hội trăng rằm" tại Lễ hội Nghinh Ông - TPHCM ở xã Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm nhấn của đêm hội là đoàn xe hoa được trang trí rực rỡ, nối đuôi nhau diễu hành qua các tuyến đường chính, hòa cùng ánh sáng lung linh và sắc cờ hoa rộn ràng.

Người dân và du khách, nhất là trẻ em, háo hức đón xem đoàn xe hoa; thưởng thức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú như biểu diễn đờn ca tài tử, trò chơi dân gian. Sự kết hợp của các hoạt động đã tạo nên một không gian lễ hội gần gũi, ấm áp và tràn ngập tiếng cười trong đêm trăng rằm.

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Diễu hành xe hoa trong "Đêm hội trăng rằm" tại Lễ hội Nghinh Ông. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đêm hội cũng là dịp để chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đời sống tinh thần của thế hệ mầm non, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn xã.

Tiếp nối các hoạt động của đêm hội, lúc 22 giờ tối nay (25-9), chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông - TPHCM năm 2026 sẽ diễn ra, tạo điểm nhấn mãn nhãn cho đêm hội tại Cần Giờ.

350 phần quà Trung thu trao tặng thiếu nhi Cần Giờ

Trong khuôn khổ "Đêm hội trăng rằm", UBND xã Cần Giờ trao 350 phần quà Trung thu tặng các em học sinh và thiếu nhi trên địa bàn. Những phần quà được trao trong không khí rộn rã của đêm hội, góp thêm niềm vui cho các em nhân dịp Tết Trung thu.

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Các em học sinh, thiếu nhi Cần Giờ vui mừng nhận quà Trung thu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

>> Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU - HOÀNG HÙNG

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HOÀNG HÙNG - HOÀNG TRIỀU - CẨM NƯƠNG

Từ khóa

Xe hoa Diễu hành Lễ hội Nghinh ông Cần Giờ

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