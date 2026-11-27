Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình đồng chí Đại tá Lê Hãn, sinh ngày 09 tháng 6 năm 1930 tại thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); trú tại số 10, đường Huỳnh Lan Khanh, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; nguyên Phó Cục trưởng, Cục Kỹ thuật Quân khu 7 (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7, Bộ Quốc phòng) xin chân thành cảm ơn:

- Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương;

- Cục Hậu cần - Kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng;

- Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM và bà con khối phố;

- Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175;

- Đại sứ, Lãnh sự, các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế;

- Đồng chí, đồng đội, cùng họ hàng nội, ngoại, gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa;

đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa, dự lễ truy điệu và tiễn đưa Chồng, Cha, Ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đưa tin, bài về Chồng, Cha, Ông chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình, vợ và các con:

- Bà quả phụ: Nguyễn Khánh Nam;

- Trưởng nam: Lê Khánh Hải;

Con dâu: Trần Thị Minh Thu;

- Thứ nam: Lê Khánh Hưng;

Con dâu: Lê Thúy Hằng;

- Út nữ: Lê Ngọc Hiếu./.