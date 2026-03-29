Đồng chí Thiếu tá PHAN QUÝ CHUÔNG

Sinh năm 1943 tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM (nay là xã Vĩnh Lộc, TPHCM). Nguyên cán bộ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7, đã nghỉ hưu. Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Từ trần lúc 8 giờ 25 ngày 27-3-2026. Linh cữu quàn tại số 805/20 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM. Lễ viếng từ 18 giờ 30 ngày 27-3-2026. Lễ truy điệu lúc 4 giờ 30 ngày 30-3-2026. An táng tại ấp 5A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM.